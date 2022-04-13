Сотрудников ДПС из Ростовской области заподозрили во взятках на 14 млн рублей

Сотрудников ДПС из Ростовской области заподозрили в крупном взяточничестве — предположительно, за три года они прикарманили более 14 миллионов рублей. История обернулась тремя уголовными делами.



Как сообщает 13 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ, в рамках дел задержаны 26 человек. Десяток из них — действующие сотрудники полиции, остальные — бывшие, а также гражданские.



По версии следствия, в 2017–2020 годах должностные лица Донского отдельного батальона ДПС по Ростовской области регулярно брали взятки у водителей, проезжавших по трассе «Дон» в Аксайском районе. Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, для рассмотрения некоторых вещей и документов пройдут судебно-технические экспертизы.

