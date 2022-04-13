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    Сотрудников ДПС из Ростовской области заподозрили во взятках на 14 млн рублей

    1774
    6 комментариев

    Сотрудников ДПС из Ростовской области заподозрили в крупном взяточничестве — предположительно, за три года они прикарманили более 14 миллионов рублей. История обернулась тремя уголовными делами.

    Как сообщает 13 апреля пресс-служба Следственного комитета РФ, в рамках дел задержаны 26 человек. Десяток из них — действующие сотрудники полиции, остальные — бывшие, а также гражданские.

    По версии следствия, в 2017–2020 годах должностные лица Донского отдельного батальона ДПС по Ростовской области регулярно брали взятки у водителей, проезжавших по трассе «Дон» в Аксайском районе. Дома и на работе у подозреваемых прошли обыски, для рассмотрения некоторых вещей и документов пройдут судебно-технические экспертизы.

    Скоро решится вопрос об избрании задержанным мер пресечения.

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    Комментарии (6)

    Avs7153
    Чё-то мало набрали... Или это за сутки?
    274637451
    наконец то повязали этих скотов.проезжаешь всю Россию и никто не остановит (это если не нарушать правила), но как только въезжаешь в Ростовскую обл. все.....за каждым кустом пасут. ну а Аксайское кольцо это вишенка на торте....днем и ночью по 20 человек стоят и всем 'грузят' встречку.
    klaus-khoffman
    Никогда не было и вот опять!))))
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