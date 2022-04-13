«Госуслуги» в помощь. IT-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии онлайн

IT-компании смогут оформлять для своих сотрудников отсрочку от армии на сайте «Госуслуги». Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минцифры.



Возможность подать заявку откроется уже 19 апреля. Сотрудник должен отвечать некоторым критериям: быть гражданином РФ 18–27 лет, работать по трудовому договору с «нормальной» продолжительностью дня и иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Также он должен иметь опыт работы в одной из аккредитованных компаний — минимум 11 месяцев (в период с 1 апреля прошлого года по 1 апреля текущего). Если сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы, последний критерий тоже засчитывается.

