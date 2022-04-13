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    «Госуслуги» в помощь. IT-компании смогут оформить для сотрудников отсрочку от армии онлайн

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    5 комментариев

    IT-компании смогут оформлять для своих сотрудников отсрочку от армии на сайте «Госуслуги». Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минцифры.

    Возможность подать заявку откроется уже 19 апреля. Сотрудник должен отвечать некоторым критериям: быть гражданином РФ 18–27 лет, работать по трудовому договору с «нормальной» продолжительностью дня и иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня. Также он должен иметь опыт работы в одной из аккредитованных компаний — минимум 11 месяцев (в период с 1 апреля прошлого года по 1 апреля текущего). Если сотрудник устроился на работу в течение года после окончания учебы, последний критерий тоже засчитывается.

    Заявление можно подать до 1 мая, а после 1 июня призывная комиссия начнет принимать решения по отсрочке.

    Об отсрочке от армии для российских айтишников стало известно в конце марта. Это одна из мер правительства по поддержке отечественной IT-отрасли.

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    Комментарии (5)

    Russian Lives Matter
    Не понял. Если человек уже закончил ВУЗ и год проработал, и его всё ещё не призвали, то значит скорее всего и не должны. И что это за подозрительные "аккредитованные компании"? Такое впечатление, что имелась ввиду какая-то узкая группа людей...
    274583136
    Почему только с вышкой. В Питере итмошников из дпо с руками отрывают.
    VKuser1606138
    Ничего хорошего из этого не получится. Когда "эффективные госменеджеры" берутся за подобные идеи, они их реализуют максимально по-идиотски. Например кто такие "IT сотрудники" - это только программеры? Или админы? А cad-cam-gis специалисты считаются IT-шниками? Или это все, вплоть до уборщиц, кто работает в нужной конторе?
    Опять же, идти и оформляться подобным образом - мало того, что засветиться в военкомате, но и с огромной вероятностью стать невыездным
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