Российские клубы и сборную удалили из компьютерной игры FIFA 22

Студия разработки спортивных симуляторов EA Sports выпустила патч для FIFA 22, который, в том числе, посвящен удалению из игры российских клубов и национальной сборной. Об этом говорится в сообщении компании от 13 апреля.

Из игры убрали все российские клубы, атрибутику и сборную России, а также домашний стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арену». При этом российских футболистов оставили в симуляторе. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то его автоматически поменяют на французский «Пари Сен-Жармен».