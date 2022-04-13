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    Российские клубы и сборную удалили из компьютерной игры FIFA 22

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    1 комментарий

    Студия разработки спортивных симуляторов EA Sports выпустила патч для FIFA 22, который, в том числе, посвящен удалению из игры российских клубов и национальной сборной. Об этом говорится в сообщении компании от 13 апреля.

    Из игры убрали все российские клубы, атрибутику и сборную России, а также домашний стадион «Спартака» — «Открытие Банк Арену». При этом российских футболистов оставили в симуляторе. Если у пользователя любимой командой был выбран российский клуб, то его автоматически поменяют на французский «Пари Сен-Жармен».

    Ранее «Фонтанка» писала, что студия EA Sports в начале марта объявила о полном удалении всех российских команд и национальной сборной из игр FIFA 22, FIFA Online и FIFA Mobile.

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    Комментарии (1)

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    Периодическую таблицу Менделеева ещё удалили бы из своей образовательной системы, и было бы совсем всё замечательно.
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