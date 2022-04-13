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    Путин: Зарубежные компании не исполняют обязательства по Арктике, нужны альтернативные решения

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    14 комментариев

    Некоторые иностранные компании не исполняют свои обязательства по работе в Арктике, но у РФ есть возможности, чтобы обеспечить арктические территории необходимыми поставками. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании по развитию Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам главы государства, «в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен». «Безусловно, в текущей ситуации это создаёт для нас определённые трудности, но у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения», — сказал Путин.

    Президент поручил задействованным в Арктике ведомствам «грамотно и быстро переналадить работу, прежде всего, чтобы бесперебойно обеспечивать жителей арктических территорий, вахтовиков, предприятия и социальные объекты региона продовольствием и медикаментами, топливом, стройматериалами, оборудованием».

    Ранее «Фонтанка» писала, что Совфед одобрил закон о расчетах в рублях для зарубежных инвесторов по СПГ-проектам в Арктике.

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    Комментарии (14)

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    госсподдя... вчера на Луну, сегодня Арктику снабжать "необходимыми поставками" собрался... Рассею сахером снабди, потом фантазируй о бескрайних просторах и безграничных возможностях
    James Cook
    Фантастика😃
    DEMOMON
    Просто санкции нужно ввести. Сразу очухаются.
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