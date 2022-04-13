Путин: Зарубежные компании не исполняют обязательства по Арктике, нужны альтернативные решения

Некоторые иностранные компании не исполняют свои обязательства по работе в Арктике, но у РФ есть возможности, чтобы обеспечить арктические территории необходимыми поставками. Об этом заявил президент России Владимир Путин 13 апреля на совещании по развитию Арктики, сообщает пресс-служба Кремля.



По словам главы государства, «в результате действий недружественных стран ряд транспортных, логистических цепочек нарушен». «Безусловно, в текущей ситуации это создаёт для нас определённые трудности, но у нас есть все ресурсы и все возможности, чтобы быстро найти альтернативные решения», — сказал Путин.