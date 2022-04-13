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    Совфед одобрил закон о расчетах в рублях для зарубежных инвесторов по СПГ-проектам в Арктике

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    3 комментария

    Совет Федерации одобрил закон по расчету в рублях за строительство перегрузочных комплексов сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ, с иностранными частными инвесторами. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС.

    На полуострове Ямал, в Камчатском крае и в Мурманской области, отмечается в пояснительной записке, строятся перегрузочные комплексы СПГ в границах морских портов. «На указанных комплексах будет осуществляться хранение и перевалка СПГ с использованием плавучих хранилищ газа, а также рейдовых стоянок для перегрузки СПГ с судна на судно. Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в иностранной валюте», — говорится в документе.

    Меры, как уточняется в пояснительной записке, должны способствовать развитию производства сжиженного природного газа в российской Арктике, а также устранить риски нереализации зарубежными инвесторами своих обязательств.

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    Комментарии (3)

    267086865
    Понятно, зарубежные инвесторы за рубли это беларусь, таджикистан, узбекистан и т.д.))...
    Denis_5e4cccd08a04e
    Т.е. если еще есть какой-то потенциальный смельчак инвестор, который думает стоит или нет ему связываться с Россией, то чтобы наверняка этот вопрос отпал.
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