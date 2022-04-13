Совфед одобрил закон о расчетах в рублях для зарубежных инвесторов по СПГ-проектам в Арктике

Совет Федерации одобрил закон по расчету в рублях за строительство перегрузочных комплексов сжиженного природного газа (СПГ), произведенного в Арктической зоне РФ, с иностранными частными инвесторами. Об этом 13 апреля сообщает ТАСС.

На полуострове Ямал, в Камчатском крае и в Мурманской области, отмечается в пояснительной записке, строятся перегрузочные комплексы СПГ в границах морских портов. «На указанных комплексах будет осуществляться хранение и перевалка СПГ с использованием плавучих хранилищ газа, а также рейдовых стоянок для перегрузки СПГ с судна на судно. Проекты по строительству морских перегрузочных комплексов СПГ реализуются с участием иностранных компаний, которые являются акционерами СПГ-проектов, и с привлечением кредитных ресурсов в иностранной валюте», — говорится в документе.