    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 4

    4 м/с, с-з

    768мм

    70%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Дмитрий Медведев посоветовал желающим обменять Медведчука «внимательно оглядываться»

    2403

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал отдельным представителям властей Украины «внимательно оглядываться по сторонам». Заявление прозвучало 13 апреля в ответ на информацию о задержании Виктора Медведчука, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять на украинских пленных.

    «Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев 13 апреля в своем канале в телеграм.

    О задержании Медведчука, которого в СМИ называют кумом Путина, стало известно накануне. Он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни спецоперации. Медведчука обвиняют в госизмене. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск 18 марта.

    Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

    По одному делу с Медведчуком проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и экс-президент Петр Порошенко. Поводом для возбуждения дела стали поставки угля из Донецкой и Луганской Народных Республик.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний