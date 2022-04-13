Дмитрий Медведев посоветовал желающим обменять Медведчука «внимательно оглядываться»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев посоветовал отдельным представителям властей Украины «внимательно оглядываться по сторонам». Заявление прозвучало 13 апреля в ответ на информацию о задержании Виктора Медведчука, которого президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять на украинских пленных.



«Этим деятелям стоит внимательно оглядываться по сторонам и крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц», — написал Медведев 13 апреля в своем канале в телеграм.