Путин заявил, что Россия будет потреблять больше нефти

Россия будет стимулировать глубокую переработку собственных энергоресурсов и больше их потреблять. Об этом рассказал президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики.

По мнению Путина, санкции и экономический кризис открыли для России новые возможности. Нефть, газ и уголь будут больше потреблять на внутреннем рынке. Каким именно образом — президент не уточнил. Также будут наращиваться поставки энергоносителей в регионы мира: «там, где они действительно нужны».

Путин отметил, что отказ от сотрудничества с Россией «ударил по миллионам европейцев» и спровоцировал энергетический кризис.