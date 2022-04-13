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    Путин заявил, что Россия будет потреблять больше нефти

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    12 комментариев

    Россия будет стимулировать глубокую переработку собственных энергоресурсов и больше их потреблять. Об этом рассказал президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктики.

    По мнению Путина, санкции и экономический кризис открыли для России новые возможности. Нефть, газ и уголь будут больше потреблять на внутреннем рынке. Каким именно образом — президент не уточнил. Также будут наращиваться поставки энергоносителей в регионы мира: «там, где они действительно нужны».

    Путин отметил, что отказ от сотрудничества с Россией «ударил по миллионам европейцев» и спровоцировал энергетический кризис.

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    Комментарии (12)

    Cashmare
    если слово "потреблять" произнести со злостью и с акцентом на вторую половину - это бы прекрасно описало всю текущую ситуацию
    AndrewBarsik
    Что-то Путин знает о России такое, что она сама о себе не знает.
    Leo.S
    Потреблять нефть вместо продуктов будем? Дружбан володин вместо пальмового будет масло из нефти теперь поставлять.
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