Ваенга за 2,5 миллиона рублей выступит на Дне Победы во Всеволожске. Её команду доставят в область на «Мерседесах»

Российская певица Елена Ваенга выступит во Всеволожском районе Ленобласти в День Победы. Торжество завершится пятиминутным фейерверком, который будет стоить почти как выступление певицы. Об этом 13 апреля сообщает 47news.

Как сообщается на сайте госзакупок, Всеволожский центр культуры и досуга планирует заключить контракт на выступление Елены Ваенги во всеволожском парке «Песчанка» 9 мая. Гонорар артистки составит 2 миллиона 350 тысяч рублей, ещё в 150 тысяч обойдется организация бытового райдера эстрадной певицы. Для команды Ваенги из 18 человек организуют трансфер на «Мерседесах» и покормят. Выступление начнется около девяти часов вечера и продлится 45 минут.