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    Ваенга за 2,5 миллиона рублей выступит на Дне Победы во Всеволожске. Её команду доставят в область на «Мерседесах»

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    16 комментариев

    Российская певица Елена Ваенга выступит во Всеволожском районе Ленобласти в День Победы. Торжество завершится пятиминутным фейерверком, который будет стоить почти как выступление певицы. Об этом 13 апреля сообщает 47news.

    Как сообщается на сайте госзакупок, Всеволожский центр культуры и досуга планирует заключить контракт на выступление Елены Ваенги во всеволожском парке «Песчанка» 9 мая. Гонорар артистки составит 2 миллиона 350 тысяч рублей, ещё в 150 тысяч обойдется организация бытового райдера эстрадной певицы. Для команды Ваенги из 18 человек организуют трансфер на «Мерседесах» и покормят. Выступление начнется около девяти часов вечера и продлится 45 минут.

    Какое же празднование Дня Победы без традиционной полевой кухни с гречневой кашей и тушенкой! Стоимость контракта на обеспечение военного «фуд-корта» 420 тысяч рублей, его заключат с единственным поставщиком.

    В завершение торжества прогремит салют. Небесное шоу длительностью пять минут обойдется почти в 490 тысяч рублей. Всего выстрелит 1410 зарядов.

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    Комментарии (16)

    angel of death
    тот самый момент, когда салют в честь сотен тысяч павших За Родину 1 раз в году стоит в 5 раз меньше, чем расходы на какую-то там певичку...

    трындец идеалы у власти нынче...
    фру
    она ещё жива?
    Somn
    "Торжество завершится пятиминутным фейерверком, который будет стоить почти как сама Ваенга"...Купить что ли Ваенгу, или не покупать?
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