Ваенга за 2,5 миллиона рублей выступит на Дне Победы во Всеволожске. Её команду доставят в область на «Мерседесах»

Российская певица Елена Ваенга выступит во Всеволожском районе Ленобласти в День Победы. Торжество завершится пятиминутным фейерверком, который будет стоить почти как выступление певицы. Об этом 13 апреля сообщает 47news.
Как сообщается на сайте госзакупок, Всеволожский центр культуры и досуга планирует заключить контракт на выступление Елены Ваенги во всеволожском парке «Песчанка» 9 мая. Гонорар артистки составит 2 миллиона 350 тысяч рублей, ещё в 150 тысяч обойдется организация бытового райдера эстрадной певицы. Для команды Ваенги из 18 человек организуют трансфер на «Мерседесах» и покормят. Выступление начнется около девяти часов вечера и продлится 45 минут.
Какое же празднование Дня Победы без традиционной полевой кухни с гречневой кашей и тушенкой! Стоимость контракта на обеспечение военного «фуд-корта» 420 тысяч рублей, его заключат с единственным поставщиком.
В завершение торжества прогремит салют. Небесное шоу длительностью пять минут обойдется почти в 490 тысяч рублей. Всего выстрелит 1410 зарядов.