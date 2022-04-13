Крышку не поднимайте: 5 правил приготовления каши, о которых все забывают

А мы взяли и вспомнили.

Чтобы сварить идеальную гречку, нужен талант! (Или наши советы) Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Сварить кашу — простейшая задача. Чего там — засыпай в воду да вари. Или, наоборот, заливай водой. Холодной или кипятком? Или не вари, а запаривай. А то и сначала прокали ее на сковороде и только потом отправляй в кастрюлю. А в кастрюлю ли? А помыть не забыл? А жидкости достаточно? В общем, похоже, здесь всё не так однозначно.

Главный вопрос начинающего кашевара (и не только его) — как рассчитать количество воды для той или иной каши. Да, кто-то может хвалиться, что со временем научился определять пропорции на глаз, но на самом деле этот человек просто привык так готовить и есть.



В каких пропорциях нужно варить разные крупы Виталий Калистратов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Но разобраться с пропорциями — это еще полбеды. Существуют и такие нюансы, о которых не сразу задумаешься. Но предупрежден — значит, вооружен.

Крупу надо мыть

Что бы вы ни захотели приготовить, крупа обязательно должна быть мытая. Так что какой бы чистой и перебранной она ни казалась в упаковке, не поленитесь и сполосните ее дома. Во-первых, не все крупы настолько чисты, как кажутся. Пшено, например, рекомендуют мыть несколько раз (не лишним будет еще и ошпарить в финале), потому что это одна из самых грязных круп. Также обязательно мойте перловку и нешлифованный рис. Во-вторых, только мытые крупы раскрывают полный вкус. Киноа может вообще горчить, если ее предварительно не промыть.

— У киноа сладковатый ореховый привкус. Если ее не промыть, вместо приятного аромата вы получите горечь. Кстати, вкус раскроется лучше, если перед варкой крупу несколько минут обжарить на сухой сковороде, — делится лайфхаком шеф-повар Николай Ногин.

Крупу надо прокалить

Совет слегка обжарить крупу на сковороде или хотя бы нагреть ее перед приготовлением работает не только с киноа. Это отнимет у вас всего несколько минут, зато заметно раскроет вкусовые качества зерна. Причем прокаливать можно всё, что угодно. Даже манку часто калят и жарят с маслом, чтобы придать каше ореховый привкус. Но манкой вообще увлекаться не стоит.



— Манка готовится преимущественно из наиболее очищенной пшеницы мягких сортов. Такая крупа становится богатым источником крахмала, чистым и быстрым углеводом, быстро повышает уровень глюкозы в крови, что вызывает выброс большого количества инсулина. При частом потреблении может приводить и к набору веса, — рассказывает врач-диетолог Ирина Торопыгина.

Выберите подходящую посуду

Как ни странно, не всякая посуда подойдет для приготовления крупы. Здесь достаточно вспомнить плов, для которого в идеале нужен казан с толстыми стенками. Попробуйте приготовить его в тонкой алюминиевой кастрюле и получите пригоревшую рисовую кашу с мясом. Так происходит с любой крупой.

— Хорошей каше нужна кастрюля с толстым дном, в идеале — чугунная. В таре с тонкими стенками она, безусловно, сварится, но запросто подгорит, — объясняет Николай Ногин. — К тому же кастрюля не должна быть слишком маленькой. Следите, чтобы в ней было достаточно места для воздуха. Благодаря этому каша приобретет оптимальную консистенцию.



Не делайте слишком сильный огонь

Если поддать жару под кастрюлей с кашей, начинают активнее работать законы физики: вода выкипает быстрее, не успевает впитаться в крупу, каша получается подсушенной, а то и вовсе поджаренной, но всё еще полусырой.

Кастрюлю не открывайте

Каша — как ребенок: надо уметь ее вовремя отпустить. Закрыли крышкой — всё, не лезьте в ее личную жизнь, пока она не проварится отведенное ей время (его обычно указывают на упаковке, так что здесь всё просто). Если вы будете постоянно поднимать крышку, чтобы проверить, как там чувствует себя ваша каша, весь пар улетучится, и в итоге вы получите не такое вкусное, нежное и рассыпчатое блюдо, каким оно могло бы быть. Постоянно помешивать кашу тоже не стоит, а то получите вязкую размазню.

