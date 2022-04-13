В Москве отправили в СИЗО 22-летнего россиянина, который хотел вступить в ряды ВСУ после французского легиона

Лефортовский суд Москвы отправил под стражу 22-летнего Максима Дмитриенко, уроженца Волгограда. В ФСБ считают, что молодой человек собирался воевать на стороне Украины против российской армии.

Как сообщает РИА Новости, Дмитриенко вменяется участие или попытка участия в вооруженном формировании иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

В Telegram-каналах есть некоторые подробности дела Дмитриенко. Так, по данным ФСБ, он якобы успел три года отслужить в составе Французского иностранного легиона в качестве оператора-наводчика. В последнее время, по версии силовиков, пытался попасть к украинцам, чтобы воевать против ВС РФ. С этой целью он якобы даже обращался в посольство Украины в Париже, но ему отказали из-за российского гражданства.