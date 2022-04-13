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    В Москве отправили в СИЗО 22-летнего россиянина, который хотел вступить в ряды ВСУ после французского легиона

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    6 комментариев

    Лефортовский суд Москвы отправил под стражу 22-летнего Максима Дмитриенко, уроженца Волгограда. В ФСБ считают, что молодой человек собирался воевать на стороне Украины против российской армии.

    Как сообщает РИА Новости, Дмитриенко вменяется участие или попытка участия в вооруженном формировании иностранного государства, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации. Ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

    В Telegram-каналах есть некоторые подробности дела Дмитриенко. Так, по данным ФСБ, он якобы успел три года отслужить в составе Французского иностранного легиона в качестве оператора-наводчика. В последнее время, по версии силовиков, пытался попасть к украинцам, чтобы воевать против ВС РФ. С этой целью он якобы даже обращался в посольство Украины в Париже, но ему отказали из-за российского гражданства.

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    Комментарии (6)

    Piter Russo
    Что то не клеется. Французский иностранный легион контракты 3-5 лет с пролонгацией. Если он три месяца прослужил только то - ли он дезертир, то ли здоровьем слаб.
    В любом случае он три месяца был наемником - а у нас статья УК РФ есть на сей счет.
    SovietPofigist
    Отсидит пятнашечку - поумнеет.
    Dmitry Antonov
    ВСУ не предусмотрены законодательством Украины?
    У меня просто мысли разбегаются от содержания статьи.
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