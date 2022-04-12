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    В России продлят права не только владельцам авто, но и профессиональным водителям

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    7 комментариев

    Новый порядок продления прав в РФ коснется не только тех, кто водит личные машины, но и тех, кто работает водителем. Об этом 12 апреля рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — цитирует ее РИА Новости.

    Волк отметила, что инициаторами продления прав выступили МВД и Минэкономразвития.

    Ранее стало известно, что в России автоматически продлят на три года срок действия водительских прав, который должен был истечь в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023-го.

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    Комментарии (7)

    265027801
    Спасибо, только в чем Мега мысль? Права поменять не сложно
    kоt-obormot
    Я так понимаю, скоро и паспорта сделают бессрочными, ибо там защит, покруче, чем в правах.
    kоt-obormot
    Да ладно, вводите книжечки, как в СССР - зачем нам этот нанопластик?
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