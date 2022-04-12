В России продлят права не только владельцам авто, но и профессиональным водителям

Новый порядок продления прав в РФ коснется не только тех, кто водит личные машины, но и тех, кто работает водителем. Об этом 12 апреля рассказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.



«Продление срока действия водительских удостоверений позволит более чем пяти миллионам водителей в ближайшие три года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами», — цитирует ее РИА Новости.

Волк отметила, что инициаторами продления прав выступили МВД и Минэкономразвития.