Картуз и права: Музей политической истории выставляет вещи Жириновского

В петербургском Музее политической истории открылась мини-выставка «Политик государственной величины». Экспозиция посвящена лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому, который скончался 6 апреля 2022 года.

Памятная экспозиция представляет собой две витрины, заполненные предметами из коллекции музея, связанными с биографией и политической деятельностью Жириновского. Это личные вещи политика (знаменитый черный картуз, получивший в народе название «жириновка»; погоны; водительское удостоверение; пропуск в Госдуму), предвыборные плакаты, значки, листовки, наградные грамоты Жириновского, книги и брошюры.

Это не первый выставочный проект Музея политической истории, посвященный политику.



«Еще в 2006 году, в год 100-летия российского парламентаризма и 60-летия Владимира Жириновского, музей открыл выставку, посвященную истории Либерально-демократической партии и ее лидеру. Тогда музей получил в дар большой комплекс уникальных материалов по истории ЛДПР и Государственной думы Российской Федерации, а также личные вещи Владимира Вольфовича, которые он сам передал в фонды музея», — рассказали организаторы выставки.



Выставка открыта для посетителей до 20 апреля 2022 года.

