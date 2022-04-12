Дети с Детской улицы ждут отмашки Минобороны. «Военная» труба опять потекла на Васильевском острове

Труба Министерства обороны дала течь на Детской улице, что в Василеостровском районе Петербурга. В декабре ее уже латали, а 12 апреля ее снова прорвало в другом месте. Об этом «Фонтанке» сообщили обеспокоенные родители малышей из детсада №12. Дефект заставил детей поежиться от прохлады в группах и отказаться от дневной прогулки из-за пара над местом прорыва во дворе.



«Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уведомили администрацию Василеостровского района о дефекте на трубопроводе по адресу: ул. Детская, 15. Участок трубопровода, на котором выявлен дефект находится на балансе Министерства обороны РФ. Собственнику, который принимает решение о ликвидации последствий технологического нарушения, также направлено уведомление об обнаружении дефектах на сетях», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

