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    Дети с Детской улицы ждут отмашки Минобороны. «Военная» труба опять потекла на Васильевском острове

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    Труба Министерства обороны дала течь на Детской улице, что в Василеостровском районе Петербурга. В декабре ее уже латали, а 12 апреля ее снова прорвало в другом месте. Об этом «Фонтанке» сообщили обеспокоенные родители малышей из детсада №12. Дефект заставил детей поежиться от прохлады в группах и отказаться от дневной прогулки из-за пара над местом прорыва во дворе.

    «Специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» уведомили администрацию Василеостровского района о дефекте на трубопроводе по адресу: ул. Детская, 15. Участок трубопровода, на котором выявлен дефект находится на балансе Министерства обороны РФ. Собственнику, который принимает решение о ликвидации последствий технологического нарушения, также направлено уведомление об обнаружении дефектах на сетях», — рассказали «Фонтанке» в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

    Для обеспечения безопасности принято решение об отключении повреждённого участка, так как в зоне технологического нарушения оказались социально-значимые объекты: детский сад № 12, художественный лицей им. Б.В. Иогансона и общежитие.

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