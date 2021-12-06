Дырявая труба Минобороны лишила тепла детский сад и лицей на Васильевском. На ремонт ушло четыре дня

В социальных сетях администрации Василеостровского района уточняется, что 2 декабря у 15-го дома на Детской улице прорвало трубу с горячей водой. В зону дефекта попали 12 домов, детский сад и художественный лицей имени Иогансона. Теплоснабжение на объектах обеспечивалось по обратному трубопроводу.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 6 декабря, детский сад № 12 из-за отсутствия отопления перестал принимать воспитанников. В родительский чат пришло сообщение о том, что учреждение закрыто до среды включительно. Детей принимает 34-й детский сад.

«Участок трубопровода, на котором выявлен дефект, находится на балансе Министерства обороны. По результатам комиссии, 3 декабря администрация района направила в ведомство обращение о необходимости устранить дефект в срочном порядке. Однако на 5 декабря обязательства по оперативному устранению дефектов выполнены не были», — отметили в администрации.



После заседания межведомственной комиссии с участием представителя Минобороны было принято решение оказать ведомству содействие в ремонтных работах и привлечь специалистов «Теплосети Петербурга».



«К 21:00 6 декабря специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» заменили более двух метров ненадёжного трубопровода, провели необходимую диагностику нового участка и перевели систему отопления в штатный режим работы», — отчитались в компании.



Проблемы с отоплением также настигли школу № 233 в Красногвардейском районе. Там температура в классах опустилась до 15 градусов.

