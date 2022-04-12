Юань поставил исторический рекорд по оборотам торгов на Мосбирже

На фоне выросшего на валюту спроса 9 марта курс юаня на торгах Мосбиржи достиг максимума, поднявшись до 23 рублей, после чего начал постепенно корректироваться. На 12 апреля цена за 1 юань составляет 12,42 рубля.

Рост объемов сделок с юанем начался в конце февраля. В последний день этого месяца оборот по паре юань/российский рубль составлял 1,2 млрд рублей с курсом 16,5 рубля за юань, а в середине марта он поднялся до 12,4 млрд рублей с курсом 17,9 рубля за юань.

Объем сделок с юанем в валютной секции Московской биржи достиг максимального уровня с момента начала торгов валютой на бирже — 25,18 млрд рублей. Курс юаня составляет 12,42 рубля, сообщает 12 апреля РБК.

На рост объема торгов могли повлиять меры, введенные Центробанком для поддержки финансовых рынков, в том числе введение не менее 30%-ной комиссии при покупке долларов США, евро и фунтов стерлингов физическими лицами с 3 марта. 4 марта этот показатель снизили до 12%, но мера стала распространяться не только на физических, но и на юридических лиц. Комиссию при покупке валюты через брокера отменили только 11 апреля.



Ранее «Фонтанка» писала о том, что банки предложили россиянам открывать счета в китайской валюте. 9 марта новую услугу открыл ВТБ — вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых на 3–6 месяцев. А 28 марта банк «Санкт-Петербург» начал прием сезонного вклада «Весна» в китайских юанях под 1% годовых. С начала года в Тинькофф-банке объем средств на счетах в юанях увеличился примерно в восемь раз, в МТС-банке — в четыре раза.



Московская биржа стала первым организованным рынком юаня за пределами Китая. Первые торги валютной парой китайский юань/российский рубль прошли в декабре 2010 года.

