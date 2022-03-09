Россиянам предложили вклад в юанях

ВТБ 9 марта открыл новую услугу — вклад в юанях с максимальной ставкой
Вклад на сумму от 100 юаней можно открыть дистанционно через ВТБ Онлайн, свыше 500 юаней — в отделениях банка, сообщает пресс-служба организации.
«Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит
В банке рассчитывают, что вклад «станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель».
Напомним, ЦБ на полгода ввёл временные правила на операции с наличной валютой. Гражданам разрешается снимать со своего валютного счёта максимум 10 тысяч долларов. Безналичную валюту разрешено покупать через мобильные приложения банков или на бирже через брокерский счёт.