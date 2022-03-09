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Россиянам предложили вклад в юанях

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ВТБ 9 марта открыл новую услугу — вклад в юанях с максимальной ставкой 8 % годовых на 3–6 месяцев.

Вклад на сумму от 100 юаней можно открыть дистанционно через ВТБ Онлайн, свыше 500 юаней — в отделениях банка, сообщает пресс-служба организации.

«Снятие и пополнение доступны для сегментов «Привилегия» и «Прайм». Ставка для клиентов «Привилегии» при выборе этой опции составит 7,5 %, для клиентов «Прайм» — 8 %. Для клиентов массовой розницы ставка составит 8 % — без опции снятия и пополнения», — отмечается в сообщении.

В банке рассчитывают, что вклад «станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель».

Напомним, ЦБ на полгода ввёл временные правила на операции с наличной валютой. Гражданам разрешается снимать со своего валютного счёта максимум 10 тысяч долларов. Безналичную валюту разрешено покупать через мобильные приложения банков или на бирже через брокерский счёт.

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Комментарии (17)

Контрабанда
Биткойны в юани , надо подумать , но вклады облагаются налогами , что делать ?
Alex000
Вклад, номинированный в бумажках, стоимость которой меняется по хотению левой задней пятки? Спасибо, ребята, нет.
LanaKo
Оптимист покупает доллары, пессимист - юани, а реалист - консервы :D
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