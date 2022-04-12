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    Невский райсуд оштрафовал петербурженку, которая оставила в магазине игрушку с миролюбивым лозунгом

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    17 комментариев

    Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Татьяну Попову за правонарушение, предусмотренное первой частью статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ранее стало известно, что женщину доставили в отдел полиции из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней пацифистским стикером.

    Как сообщают 12 апреля в объединенной пресс-службе судов города, петербурженка признала свою вину, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

    «Я призналась в том, что действительно это сделала. Однако я не считаю, что мои действия опорочили Вооруженные силы РФ, потому что никакого упоминания о ВС не было в моих записках, прикрепленных к игрушкам. Причиной моего поступка был эмоциональный порыв. Я хотела высказать свои мысли. <...> Будем подавать апелляцию», — рассказала Попова.

    «Фонтанка» писала, что 6 апреля у выхода из «Ленты» на улице Коллонтай в Петербурге задержали мужчину и женщину. Их доставили в отдел из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней пацифистским стикером. Позже мужчину отпустили, а в отношении дамы составили протокол.

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    Комментарии (17)

    Дмитрий_1111
    Вопрос - а зачем она это сделала? Просто интересно. Неужели ее так взволновали эти события, что она пошла купила игрушку, написала на ней что-то и оставила? Явно предоплаченная акция.
    german_5e4d02dc5a4f9
    А что за миролюбивый лозунг лозунг-то? Что потянул на штраф?
    Кому миролюбивый, а кому экстремистский.
    Лозунг про героев и славу тоже выглядит вроде как почти вегетарианское выражение любви к родине. Но смысл другой.
    blackcatwhitecat
    Оруэлл бы обзавидовался, даже он не мог бы себе представить до какого уровня фарса и беззакония можно опустить правосудие
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