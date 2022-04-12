Невский райсуд оштрафовал петербурженку, которая оставила в магазине игрушку с миролюбивым лозунгом

Невский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности Татьяну Попову за правонарушение, предусмотренное первой частью статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Ранее стало известно, что женщину доставили в отдел полиции из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней пацифистским стикером.

Как сообщают 12 апреля в объединенной пресс-службе судов города, петербурженка признала свою вину, ей назначили наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.



«Я призналась в том, что действительно это сделала. Однако я не считаю, что мои действия опорочили Вооруженные силы РФ, потому что никакого упоминания о ВС не было в моих записках, прикрепленных к игрушкам. Причиной моего поступка был эмоциональный порыв. Я хотела высказать свои мысли. <...> Будем подавать апелляцию», — рассказала Попова.

