Полицейские в Петербурге отпустили одного из двух задержанных за игрушку с пацифистским лозунгом

Одного из двух задержанных у выхода из «Ленты» на улице Коллонтай в Петербурге отпустили из отдела полиции. В среду, 6 апреля, как уже писала «Фонтанка», мужчину и женщину доставили в отдел из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней пацифистским стикером.



Как сообщила «Фонтанке» адвокат одной из правозащитных организаций Вероника Близнец, горожанина опросили в качестве свидетеля.



«Мужчина был задержан, так как был вместе с женщиной. Также сотрудники полиции ссылаются на запись камер видеонаблюдения магазина», — объяснила Близнец.

