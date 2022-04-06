Полицейские в Петербурге отпустили одного из двух задержанных за игрушку с пацифистским лозунгом

Одного из двух задержанных у выхода из «Ленты» на улице Коллонтай в Петербурге отпустили из отдела полиции. В среду, 6 апреля, как уже писала «Фонтанка», мужчину и женщину доставили в отдел из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней пацифистским стикером.
Как сообщила «Фонтанке» адвокат одной из правозащитных организаций Вероника Близнец, горожанина опросили в качестве свидетеля.
«Мужчина был задержан, так как был вместе с женщиной. Также сотрудники полиции ссылаются на запись камер видеонаблюдения магазина», — объяснила Близнец.
В отношении петербурженки, по словам адвоката, составили протокол по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).
«Якобы женщина оставила в магазине в торговом зале две маленькие игрушки со стикерами с пацифистскими лозунгами», — отметила правозащитница.
По словам задержанных, они пробыли в отделе более трех часов, прежде чем были опрошены.
«Фонтанка» писала, что пару петербуржцев увезли в полицию из магазина «Лента» на улице Коллонтай из-за игрушки, к которой был прикреплен офисный стикер с фразой из культовой песни ДДТ. Обоих отвезли в 70-й отдел.