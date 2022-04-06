    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Переменная облачность, снег

    Ощущается как -5

    3 м/с, ю-з

    746мм

    72%

    Подробнее
    usd82.6eur90.6
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Полицейские в Петербурге отпустили одного из двух задержанных за игрушку с пацифистским лозунгом

    7
    Печать

    Одного из двух задержанных у выхода из «Ленты» на улице Коллонтай в Петербурге отпустили из отдела полиции. В среду, 6 апреля, как уже писала «Фонтанка», мужчину и женщину доставили в отдел из-за Kinder-игрушки с прикрепленным к ней пацифистским стикером.

    Как сообщила «Фонтанке» адвокат одной из правозащитных организаций Вероника Близнец, горожанина опросили в качестве свидетеля.

    «Мужчина был задержан, так как был вместе с женщиной. Также сотрудники полиции ссылаются на запись камер видеонаблюдения магазина», — объяснила Близнец.

    В отношении петербурженки, по словам адвоката, составили протокол по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

    «Якобы женщина оставила в магазине в торговом зале две маленькие игрушки со стикерами с пацифистскими лозунгами», — отметила правозащитница.

    По словам задержанных, они пробыли в отделе более трех часов, прежде чем были опрошены.

    «Фонтанка» писала, что пару петербуржцев увезли в полицию из магазина «Лента» на улице Коллонтай из-за игрушки, к которой был прикреплен офисный стикер с фразой из культовой песни ДДТ. Обоих отвезли в 70-й отдел.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (7)

    267011328
    мордор наступает
    267011328
    не стреляй в воробьёв не стреляй в голубей не стреляй просто так из рогатки своеёй. ддт 1980г.тут уже мата нет что творится в этом заСеркалье.
    274570806
    Не стреляй - нельзя...
    Всех застрели - тогда можно получается?!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний