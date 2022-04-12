Центробанк не поддержал использование б/у запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО

ЦБ РФ категорически не поддерживает идею Всероссийского союза страховщиков (ВСС) об использовании бывших в употреблении запчастей при ремонте автомобиля по ОСАГО из-за отсутствия у них необходимой сертификации, сообщает ТАСС, ссылаясь на ответ пресс-службы Банка России, 12 апреля.
В Центробанке отметили, что предложения разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями действительно есть, но реализовать их можно только через изменения закона. «Банк России категорически не поддерживает такие изменения. Какой-то сертификации, критериев качества бывших в употреблении запчастей нет, фактически по каждой детали нужно проведение экспертизы. В этих условиях невозможно будет обеспечить качественный ремонт», — отметили в ЦБ. По оценкам регулятора, ремонт с использованием б/у деталей может быть некачественным и привести к авариям.
Против инициативы страховщиков выступил не только Банк России. Член Совета по правам человек при президенте РФ Кирилл Кабанов в своем телеграм-канале отметил, что эта практика может быть небезопасной и стимулировать угоны. Председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что предложение ремонтировать автомобили по ОСАГО б/у запчастями должно обсуждаться в парламенте. Для его принятия недостаточно решения регулятора.
Не поддержали идею ВСС и в Минфине. В ведомстве отметили, что важно не допустить неполноценного или опасного ремонта с деталями неудовлетворительного качества, несмотря на то что подорожание деталей и перебои с поставками будут увеличивать убыточность моторного страхования, подталкивая страховщиков поднимать цены по таким полисам.
Ранее ВСС предложил ЦБ обсудить возможность организации ремонта машин по ОСАГО б/у запчастями или китайскими аналогами в связи с уходом с российского рынка ряда иностранных автопроизводителей и прекращением поставок автозапчастей в РФ. Также страховщики предложили продлить максимальный срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней и расширить тарифный коридор на 10% в нижней границе и на 30% в верхней. Российский союз автостраховщиков (РСА) называет эту меру временной и связывает ее с нарушением логистических цепочек, уходом с российского рынка ряда иностранных автопроизводителей и прекращением поставок автозапчастей в РФ.
«По нашему мнению, это решило бы вопрос с доступностью ремонта для автомобилей, не представленных в России официально — почти на всем Дальнем Востоке, Урале и в Сибири эксплуатируются именно такие транспортные средства (еще до введения санкций и ухода мировых брендов производителей автомобилей с российского рынка в 2022 году)», — отметили в РСА.
Сейчас разрешено использовать китайские аналоги оригинальных запчастей для восстановления автомобилей, а для установки б/у деталей необходимо согласие потерпевшего, станции техобслуживания (СТОА) и страховой компании.
Ранее «Фонтанка» писала о том, что крупнейшие мировые автоконцерны заявили о приостановке поставок в Россию машин и запчастей. 24 февраля с российского рынка ушли Land Rover и Jaguar, после чего об аналогичном решении заявили Chevrolet, Opel, Peugeot, Citroёn, Renault, Mercedes, BMW и Audi. Полностью прекратила поставки в страну и Volkswagen Group, приостановив работу завода в Калуге.