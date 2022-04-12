Экс-зенитовец Ракицкий сыграет за «Шахтер» из Донецка

Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий приехал в расположение донецкого «Шахтера». Как сообщили в пресс-службе команды 12 апреля, он примет участие в благотворительных матчах.



Сейчас украинская команда находится на тренировочной базе в Турции. 14 апреля во втором матче турнира Shakhtar Global Tour for Peace «Шахтер» в Польше встретится с «Лехией».



Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Вскоре после начала спецоперации на Украине Ракицкий покинул петербургский клуб, чтобы помочь семье. Защитник является воспитанником донецкого «Шахтера».

