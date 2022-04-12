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    Экс-зенитовец Ракицкий сыграет за «Шахтер» из Донецка

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    4 комментария

    Бывший защитник футбольного клуба «Зенит» Ярослав Ракицкий приехал в расположение донецкого «Шахтера». Как сообщили в пресс-службе команды 12 апреля, он примет участие в благотворительных матчах.

    Сейчас украинская команда находится на тренировочной базе в Турции. 14 апреля во втором матче турнира Shakhtar Global Tour for Peace «Шахтер» в Польше встретится с «Лехией».

    Ярослав Ракицкий выступал за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2021/22 он сыграл в 15 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Вскоре после начала спецоперации на Украине Ракицкий покинул петербургский клуб, чтобы помочь семье. Защитник является воспитанником донецкого «Шахтера».

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    Комментарии (4)

    Софокл Аристархович
    Молодец! Правильное, трезвое и мужественное решение!
    Удачи тебе, Ярослав!
    Свободу Лёхе!
    А Анатолий, наверное, продолжает жадно читать.. "Тараса Бульбу"..)
    Ushat Pomoev
    Все-таки очень жаль, что наша команда потеряла отличного игрока и достойного человека.
    Ярик, удачи! Всегда будем рады видеть тебя!
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