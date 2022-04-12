Выручка Группы «Эталон» за 2021 год достигла 87 млрд рублей, увеличившись на 11%

Выручка Группы «Эталон» по итогам 2021 года выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом и составила 87,1 млрд рублей. Валовая прибыль компании при этом достигла 27,8 млрд рублей, увеличившись на 27% год к году. Это самые высокие показатели за историю компании, отмечается в сообщении «Эталона» о финансовых результатах по итогам 2021 года.
— Как мы и ожидали, рекордные продажи Группы «Эталон» за 2021 год нашли отражение в финансовых результатах, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Компания показала выручку и валовую прибыль на уровне 87,1 млрд рублей и 27,8 млрд рублей соответственно — самую высокую за всю историю группы. Кроме того, мы снизили отношение административных и коммерческих расходов к выручке до 12% и заложили основу для дальнейшего сокращения этого показателя к 2024 году до целевых 10%.
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) выросла на 42% и достигла 17,9 млрд рублей. Накопленная на эскроу-счетах компании сумма за 2021 год достигла 59,8 млрд рублей.
— Чистый корпоративный долг компании на конец 2021 года составил всего 2,6 млрд рублей, даже несмотря на рекордное пополнение портфеля в 2021 году, — добавил вице-президент Группы «Эталон» по экономике и финансам Илья Косолапов. — Средства на счетах эскроу превышают проектный долг в 1,6 раза, что дает нам возможность пользоваться льготной ставкой по проектному финансированию, составляющей 3–4%, несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России.