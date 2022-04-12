Выручка Группы «Эталон» за 2021 год достигла 87 млрд рублей, увеличившись на 11%

Выручка Группы «Эталон» по итогам 2021 года выросла на 11% по сравнению с предыдущим годом и составила 87,1 млрд рублей. Валовая прибыль компании при этом достигла 27,8 млрд рублей, увеличившись на 27% год к году. Это самые высокие показатели за историю компании, отмечается в сообщении «Эталона» о финансовых результатах по итогам 2021 года.

— Как мы и ожидали, рекордные продажи Группы «Эталон» за 2021 год нашли отражение в финансовых результатах, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Компания показала выручку и валовую прибыль на уровне 87,1 млрд рублей и 27,8 млрд рублей соответственно — самую высокую за всю историю группы. Кроме того, мы снизили отношение административных и коммерческих расходов к выручке до 12% и заложили основу для дальнейшего сокращения этого показателя к 2024 году до целевых 10%.

