Продажи Группы «Эталон» принесли в 2021 году рекордные 84,4 млрд рублей. Метр подорожал на 34%

Продажи Группы «Эталон» по итогам прошлого года выросли в денежном выражении на 6% до рекордных для компании 84,4 млрд рублей.



Средняя цена за квадратный метр недвижимости у застройщика выросла на 27%, до 189 тыс. рублей, а средняя цена «квадрата» именно жилья выросла на 34% по сравнению с 2020 годом и составила 238,7 тыс. рублей.



— В 2021 году, даже несмотря на временно ограниченное предложение недвижимости, Группа «Эталон» установила новый рекорд по объему продаж в денежном выражении и вплотную приблизилась к целевым уровням по основным операционным показателям, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Почти 30% годовых продаж пришлось на четвертый квартал за счёт выхода в продажу новых проектов высокого ценового сегмента, а также активного спроса на наши текущие проекты в Москве и Санкт-Петербурге.

