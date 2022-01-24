Продажи Группы «Эталон» принесли в 2021 году рекордные 84,4 млрд рублей. Метр подорожал на 34%

Продажи Группы «Эталон» по итогам прошлого года выросли в денежном выражении на 6% до рекордных для компании 84,4 млрд рублей.
Средняя цена за квадратный метр недвижимости у застройщика выросла на 27%, до 189 тыс. рублей, а средняя цена «квадрата» именно жилья выросла на 34% по сравнению с 2020 годом и составила 238,7 тыс. рублей.
— В 2021 году, даже несмотря на временно ограниченное предложение недвижимости, Группа «Эталон» установила новый рекорд по объему продаж в денежном выражении и вплотную приблизилась к целевым уровням по основным операционным показателям, — отметил президент Группы «Эталон» Геннадий Щербина. — Почти 30% годовых продаж пришлось на четвертый квартал за счёт выхода в продажу новых проектов высокого ценового сегмента, а также активного спроса на наши текущие проекты в Москве и Санкт-Петербурге.
Также в прошлом году компания начала масштабно пополнять земельный банк, увеличив его за год на 2 млн кв. м и вдвое расширив географию операций с выходом на рынки регионов. В 2022 году компания намерена запустить в продажу в три раза больше площадей, чем годом раньше. Сюда будут входить как площади в недавно вошедших в портфель компании проектах, так и новые корпуса в текущих проектах.
Как отметил Геннадий Щербина, в новом году застройщик продолжит активные приобретения и расширит региональное присутствие, а еще рассчитывает выступить одним из консолидаторов отрасли, в том числе благодаря планируемым сделкам.
— Нам удалось сократить чистый корпоративный долг до 5,1 млрд рублей, а снижение долговой нагрузки и увеличение денежных потоков открывает перед нами возможности для развития новых проектов и технологий, ускорения темпов роста бизнеса, — отметил вице-президент по экономике и финансам Группы «Эталон» Илья Косолапов. — Также с 2022 года дополнительным фактором поддержки станет постепенное раскрытие счетов эскроу по мере ввода в эксплуатацию объектов.