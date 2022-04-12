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    Полиция Петербурга показала, как в автосалоне в Парголово посетитель громил офис и стрелял в упор в менеджера

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    19 комментариев
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России
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    Полицейский главк показал видео, которое зафиксировало конфликт в автосалоне в Выборгском районе Петербурга.

    Очевидец накануне около пяти дня снял, как злой клиент сначала попытался разгромить технику в офисе салона в 4-м Верхнем переулке в Парголово, а затем выстрелил в упор в одного из менеджеров.

    пресс-служба ГУ МВД России

    Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 апреля.

    «Фонтанка» писала, что менеджер получил ранение в лоб, а недовольный клиент — административное и уголовное дела.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России

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    Комментарии (19)

    hal9000
    Эх Лада Лада..))..в автосалоне начнешь нервничать..затем через год другой на дороге с этим автохламом нервотрепка начнется..едешь на этих отечественных изделиях..и не знаешь отвалится на кочке че..или не отвалится...закипишь в пробке или не закипишь..
    Савва Морозов
    тоже, мне, видео - ничего не понять.
    а, судя по одежде - приехал на авто.
    думаю, что ремонт был дорого, но никак.
    angel of death
    и вот такое неадекватное быдло потом ездит по дорогам России.... и сколько их тысяч этих больных и явно не здоровых....
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