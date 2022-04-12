Полиция Петербурга показала, как в автосалоне в Парголово посетитель громил офис и стрелял в упор в менеджера

Полицейский главк показал видео, которое зафиксировало конфликт в автосалоне в Выборгском районе Петербурга.
Очевидец накануне около пяти дня снял, как злой клиент сначала попытался разгромить технику в офисе салона в 4-м Верхнем переулке в Парголово, а затем выстрелил в упор в одного из менеджеров.
пресс-служба ГУ МВД России
Видео опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 12 апреля.
«Фонтанка» писала, что менеджер получил ранение в лоб, а недовольный клиент — административное и уголовное дела.