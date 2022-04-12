Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка

Освободившаяся от опеки отца певица Бритни Спирс в социальных сетях объявила, что ждет третьего ребенка от своего жениха Сэма Астари. Раньше 40-летняя поп-звезда не имела такой возможности из-за запрета отца.



«Я так сильно похудела. Думала, боже, что с моим желудком? И вот я сделала тест на беременность, и... Ну что ж, у меня будет ребенок!» — написала 11 апреля Спирс. Она добавила, что опасается насчет своего здоровья и будет как можно меньше посещать общественные места



Ее старшим сыновьям — Джейдену и Шону, отцом которых является танцор Кевин Федерлайн, уже 15 и 16 лет.

