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    Бритни Спирс объявила, что ждет третьего ребенка

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    Освободившаяся от опеки отца певица Бритни Спирс в социальных сетях объявила, что ждет третьего ребенка от своего жениха Сэма Астари. Раньше 40-летняя поп-звезда не имела такой возможности из-за запрета отца.

    «Я так сильно похудела. Думала, боже, что с моим желудком? И вот я сделала тест на беременность, и... Ну что ж, у меня будет ребенок!» — написала 11 апреля Спирс. Она добавила, что опасается насчет своего здоровья и будет как можно меньше посещать общественные места

    Ее старшим сыновьям — Джейдену и Шону, отцом которых является танцор Кевин Федерлайн, уже 15 и 16 лет.

    В ноябре 2021 года отец певицы — Джейми Спирс — подал заявление о прекращении опекунства над своей дочерью.

    Бритни Спирс оказалась в зависимости от своего отца в 2008 году. Нервы певицы сдали после того, как суд отдал её детей бывшему мужу. Бритни брилась налысо, набивала татуировки, употребляла наркотики и в итоге оказалась в психбольнице. Ее признали недееспособной, опекуном Спирса назначили на год, но затем надсмотр стал бессрочным. При этом Бритни оказалась одной из немногих в подобном положении, кто продолжал работать. В 2009-м она вошла в топ-5 музыкантов, которые за год заработали больше всего, в одном ряду с Мадонной и AC/DC. Деньгами певицы распоряжался ее отец.

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    Комментарии (1)

    Денеб
    Наконец-то поп-звезда занялась общественно-полезным делом.....
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