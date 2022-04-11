Франция высылает еще шестерых российских дипломатов

МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении ведомства от 11 апреля.
«После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проводимую российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявшим деятельность, противоречащую нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата», — говорится в публикации.
Советника-посланника посольства РФ вызвали в МИД страны для оглашения решения.
Как рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия даст «соответствующий ответ». Ранее стало известно, что Франция высылает 35 российских дипломатов.