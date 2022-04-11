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    Франция высылает еще шестерых российских дипломатов

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    МИД Франции объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении ведомства от 11 апреля.

    «После длительного расследования Главное управление внутренней безопасности (DGSI) в воскресенье, 10 апреля, раскрыло тайную операцию, проводимую российскими спецслужбами на нашей территории. Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и осуществлявшим деятельность, противоречащую нашим национальным интересам, объявлены персонами нон грата», — говорится в публикации.

    Советника-посланника посольства РФ вызвали в МИД страны для оглашения решения.

    Как рассказала ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия даст «соответствующий ответ». Ранее стало известно, что Франция высылает 35 российских дипломатов.

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