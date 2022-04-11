Google-переводчик больше не предлагает менять «дорогих россиян» на «мертвых»

В сервисе Google.Translate исправили ошибку, которую потребовал устранить Роскомнадзор, сообщает 11 апреля «Интерфакс» со ссылкой на саму компанию. Переводчик больше не предлагает заменить словосочетание dear Russians (дорогие россияне) на dead Russians (мертвые россияне). Причины возникновения ошибки в Google не раскрыли.

«Фонтанка» убедилась, что сервис действительно больше не предлагает никаких замен при наборе dear Russians.

