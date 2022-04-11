Покровская больница начала мирную жизнь после двух лет в коронавирусе

Как сообщили 11 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга, за время пандемии в Покровской больнице пролечили более 30 тысяч пациентов, провели около 3 000 операций, в том числе высокотехнологичных. За последние несколько дней все помещения больницы многократно дезинфицировали, и теперь плановых и экстренных пациентов ждут 683 койки.
«Мы готовы сегодня вновь принять на себя ответственность сосудистого центра по острому коронарному синдрому, острому инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения», — прокомментировала переход в мирный режим работы главный врач стационара Марина Бахолдина.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, в какие медучреждения города теперь госпитализируют пациентов с положительным тестом на коронавирус.