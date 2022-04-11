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    Покровская больница начала мирную жизнь после двух лет в коронавирусе

    Покровская больница на Васильевском острве начала прием экстренных и плановых пациентов по всем своим обычным профилям. Последние два года она работала на коронавирус.

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    Как сообщили 11 апреля в комитете по здравоохранению Петербурга, за время пандемии в Покровской больнице пролечили более 30 тысяч пациентов, провели около 3 000 операций, в том числе высокотехнологичных. За последние несколько дней все помещения больницы многократно дезинфицировали, и теперь плановых и экстренных пациентов ждут 683 койки.

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    «Мы готовы сегодня вновь принять на себя ответственность сосудистого центра по острому коронарному синдрому, острому инфаркту миокарда и острому нарушению мозгового кровообращения», — прокомментировала переход в мирный режим работы главный врач стационара Марина Бахолдина.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, в какие медучреждения города теперь госпитализируют пациентов с положительным тестом на коронавирус.

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