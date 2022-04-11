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    Международная федерация санного спорта не стала восстанавливать российских спортсменов в правах, несмотря на судебное решение

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    Международная федерация санного спорта (FIL) не стала снимать санкции в отношении России вопреки ранее принятому решению собственного арбитражного суда. Об этом 11 апреля сообщается на официальном сайте организации.

    «Даже зная, что меры в отношении Федерации санного спорта России были отменены по юридическим причинам, руководство FIL по-прежнему полностью поддерживает меры, принятые 2 марта 2022 года до их отмены. Россия не имеет права проводить мероприятия, санкционированные FIL. Все российские спортсмены, тренеры и официальные лица не допускаются на все мероприятия FIL», — заявили в федерации.

    Ранее 8 апреля необоснованным назвал Арбитражный суд Международной федерации санного спорта решение об отстранении саночников сборной России.

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