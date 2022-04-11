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    Комиссия CDS: РЖД допустили дефолт по выплате евробондов

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    Комиссия по производным финансовым инструментам CDS признала ОАО РЖД неплатежеспособным после пропуска выплаты процентов по облигациям, сообщает 11 апреля Bloomberg.

    Причиной дефолта является истечение 10-дневного льготного периода для выплаты процентов по зеленым облигациям компании.

    «Государственная компания «Российские железные дороги» попыталась выплатить купон по облигациям в прошлом месяце, но он не дошел до держателей из-за обязательств по соблюдению законодательства и нормативных требований в рамках корреспондентской банковской сети», — поясняет агентство.

    Из-за наложенных Великобританией санкций ОАО РЖД не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным объемом около 605 млн долларов и выплатить накопленный по нему доход. Компания должна была погасить еврооблигации 5 апреля, но из-за технических проблем счета RZD Capital, являющегося эмитентом еврооблигаций, были заморожены лондонским платежным агентом.

    CDS — Кредитный Дефолтный Своп. Действует по принципу страховки для держателей бондов.

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