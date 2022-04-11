Комиссия CDS: РЖД допустили дефолт по выплате евробондов

Комиссия по производным финансовым инструментам CDS признала ОАО РЖД неплатежеспособным после пропуска выплаты процентов по облигациям, сообщает 11 апреля Bloomberg.
Причиной дефолта является истечение 10-дневного льготного периода для выплаты процентов по зеленым облигациям компании.
«Государственная компания «Российские железные дороги» попыталась выплатить купон по облигациям в прошлом месяце, но он не дошел до держателей из-за обязательств по соблюдению законодательства и нормативных требований в рамках корреспондентской банковской сети», — поясняет агентство.
Из-за наложенных Великобританией санкций ОАО РЖД не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным объемом около 605 млн долларов и выплатить накопленный по нему доход. Компания должна была погасить еврооблигации 5 апреля, но из-за технических проблем счета RZD Capital, являющегося эмитентом еврооблигаций, были заморожены лондонским платежным агентом.
CDS — Кредитный Дефолтный Своп. Действует по принципу страховки для держателей бондов.