РЖД не смогли погасить долларовые еврооблигации в срок

Компания должна была погасить выпуск еврооблигаций 5 апреля, однако RZD Capital, который является эмитентом еврооблигаций, не получил от РЖД деньги для выплаты держателям бумаг. Причиной задержки оплаты являются технические проблемы из-за санкций Соединенного Королевства. Счета RZD Capital были заморожены лондонским платежным агентом.

Из-за наложенных Великобританией санкций ОАО «РЖД» не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным объемом около $605 млн и выплатить накопленный по нему доход, сообщает 7 апреля «Интерфакс».

В РЖД отмечают, что компания обратилась в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, которая позволит обслужить свои долговые обязательства. Обработка запроса занимает несколько недель.



Ранее РЖД не смогли вовремя провести купонные выплаты по еврооблигациям (номинированных в рублях, швейцарских франках и британских фунтах), заявив, что выплаты в различных валютах могут быть отложены или приостановлены.



В среду, 6 апреля, сообщалось, что Минфин РФ впервые в истории выплатил купоны по еврооблигациям в рублях и полностью исполнил обязательства по «Россия-2022» и «Россия-2042».

