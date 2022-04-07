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    РЖД не смогли погасить долларовые еврооблигации в срок

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    Из-за наложенных Великобританией санкций ОАО «РЖД» не смогло погасить выпуск долларовых еврооблигаций номинальным объемом около $605 млн и выплатить накопленный по нему доход, сообщает 7 апреля «Интерфакс».

    Компания должна была погасить выпуск еврооблигаций 5 апреля, однако RZD Capital, который является эмитентом еврооблигаций, не получил от РЖД деньги для выплаты держателям бумаг. Причиной задержки оплаты являются технические проблемы из-за санкций Соединенного Королевства. Счета RZD Capital были заморожены лондонским платежным агентом.

    В РЖД отмечают, что компания обратилась в Управление по реализации финансовых санкций Великобритании (OFSI) с просьбой предоставить лицензию, которая позволит обслужить свои долговые обязательства. Обработка запроса занимает несколько недель.

    Ранее РЖД не смогли вовремя провести купонные выплаты по еврооблигациям (номинированных в рублях, швейцарских франках и британских фунтах), заявив, что выплаты в различных валютах могут быть отложены или приостановлены.

    В среду, 6 апреля, сообщалось, что Минфин РФ впервые в истории выплатил купоны по еврооблигациям в рублях и полностью исполнил обязательства по «Россия-2022» и «Россия-2042».

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    Комментарии (6)

    Alex000
    О. Копроративные дефолты наметились, то ли ещё будет.
    274595913
    Ну значит пусть вложат внутрь дорог и строят скоростные трассы.
    274570251
    Банкроты, остались с нарезанной бумагой
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