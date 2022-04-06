    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -4

    5 м/с, с-з

    744мм

    71%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Минфин впервые в истории выплатил купоны по еврооблигациям в рублях

    Минфин России впервые в истории исполнил обязательства по еврооблигациям перед иностранными держателями в рублях. В этом ему помог Национальный расчетный депозитарий, обладающий статусом центрального депозитария России.

    24
    Печать

    Как сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства, иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручения на выплату купонных доходов и погашение ряда еврооблигаций РФ на общую сумму 649,2 млн долларов.

    «В этой связи Минфин России в целях исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт. 4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов», — объяснили в ведомстве.

    Таким образом, Минфин полностью исполнил обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042».

    В министерстве уточнили, что выплаты, которые причитаются держателям-иностранцам из недружественных стран, подлежат зачислению на счета типа «С». Конвертация средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту не допускается, но финансовые власти России могут изменить это решение, если стране вернут доступ к валютным счетам.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (24)

    Dpa
    Продолжаем наблюдение…
    allyouneedislove
    здравствуй, Дефолт (пока технический).... давно не виделись, забытые многими У.Е (условные единицы).... =)

    ждёмс в продаже куринные кубики поштучно, сигареты поштучно, куринные яйца поштучно, подсолнечное масло в розлив в пластиковую тару, и открытие ларьков у метро для приёма стеклотары и обеспечением населения "красной шапочкой" и "льдинкой"

    и вот они, 90-е... закат уже рядом.
    sega177
    Ну вот и он, технический дефолт. Но по телевизору этого нам не скажут, а будут рассказывать, какие мы молодцы.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний