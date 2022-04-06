Минфин впервые в истории выплатил купоны по еврооблигациям в рублях

Как сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства, иностранный банк-корреспондент отказался исполнять поручения на выплату купонных доходов и погашение ряда еврооблигаций РФ на общую сумму 649,2 млн долларов.
«В этой связи Минфин России в целях исполнения государственных долговых обязательств Российской Федерации по вышеуказанным облигациям и соблюдения интересов владельцев указанных ценных бумаг был вынужден привлечь для осуществления необходимых выплат российский финансовый институт. 4 апреля 2022 г. Минфин России перечислил денежные средства НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» для осуществления указанных выплат в валюте Российской Федерации по официальному курсу Банка России на 4 апреля 2022 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 г. № 95 на счета своих клиентов-депозитариев для проведения расчетов со всеми держателями данных долговых инструментов», — объяснили в ведомстве.
Таким образом, Минфин полностью исполнил обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042».
В министерстве уточнили, что выплаты, которые причитаются держателям-иностранцам из недружественных стран, подлежат зачислению на счета типа «С». Конвертация средств в рублях с этих счетов в иностранную валюту не допускается, но финансовые власти России могут изменить это решение, если стране вернут доступ к валютным счетам.