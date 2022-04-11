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    Канада вводит санкции против российского оборонного сектора

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    Канада ввела новые ограничения в отношении 33 предприятий оборонно-промышленного комплекса России, сообщается 11 апреля на сайте правительства этой страны.

    «Новые меры налагают ограничения на 33 предприятия российского оборонного сектора. Эти организации оказывали косвенную или прямую поддержку российским военным» — говорится в заявлении канадского правительства.

    Напомним, в середине марта Россия ввела санкции против премьер-министра Канады, министра обороны и главы МИД в ответ на «враждебные действия канадского режима».

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