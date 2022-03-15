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Премьер-министр Канады попал под российские санкции вслед за Байденом

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Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра обороны Аниты Ананд и главы МИД Мелани Джоли. Об этом 15 марта сообщает МИД РФ.

Под ограничения также попали и другие высшие чиновники, депутаты и общественные деятели страны. «Канадский» санкционный список оказался шире «американского» — в «черном списке» оказались 313 граждан страны. Всем им запрещен въезд в Россию.

«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение», — сказано в сообщении дипведомства.

Ранее Россия ввела санкции против 13 граждан США, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена.

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Комментарии (11)

Эд Хэммет
Даже страшно представить, что с ним стало, когда он узнал это! Бедный, бедный, его так жаль!
X-кот
плакает...
Pilat
Псаку нужно вывести из под санкций.
Потому что это уже не гуманное обращение с инвалидами детства.
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