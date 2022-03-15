Премьер-министр Канады попал под российские санкции вслед за Байденом

Россия ввела санкции против премьер-министра Канады Джастина Трюдо, министра обороны Аниты Ананд и главы МИД Мелани Джоли. Об этом 15 марта сообщает МИД РФ.



Под ограничения также попали и другие высшие чиновники, депутаты и общественные деятели страны. «Канадский» санкционный список оказался шире «американского» — в «черном списке» оказались 313 граждан страны. Всем им запрещен въезд в Россию.



«Данный шаг носит вынужденный характер и предпринят в порядке реакции на выходящие за рамки приличий враждебные действия нынешнего канадского режима, который столь долго испытывал наше терпение», — сказано в сообщении дипведомства.

