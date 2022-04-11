ЕС включил 21 российскую авиакомпанию в черный список, среди них «Аэрофлот» и Utair

В перечень вошли «Аврора», «Авиастар-ТУ», «Ижавиа», «Якутия», «Русджет», «ЮВТ аэро», «Сибирские авиалинии», Smartavia, «ИрАэро», «Уральские авиалинии», «Алроса», NordStar, «Руслайн», «Ямал», Nord Wind, «Авиакомпания Икар», «Победа», «Аэрофлот», «Россия», «Скол» и Utair. Названным фирмам запрещаются полеты в аэропорты государств Евросоюза и над его территорией.

Евросоюз включил 21 российскую авиакомпанию в черный список по воздушной безопасности. Об этом свидетельствует заявление Еврокомиссии, опубликованное 11 апреля.

Как говорится в пресс-релизе, серьезные опасения по поводу безопасности у ЕС возникли в связи с тем, что РФ регистрирует иностранные самолеты в российских реестрах, позволяя авиакомпаниям их эксплуатацию без необходимых международных сертификатов.



«Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило российским авиакомпаниям эксплуатировать сотни воздушных судов иностранного производства без действующего сертификата летной годности. Соответствующие российские авиакомпании сознательно сделали это в нарушение соответствующих международных стандартов безопасности. Это не только явное нарушение Конвенции о международной гражданской авиации, но и непосредственная угроза безопасности», — заявила комиссар по вопросам транспорта ЕС Адина Вэлян, ее слова приводятся в документе.

Вэлян добавила, что такое решение не является очередной санкцией против России, оно было принято исключительно по техническим соображениям и для защиты пассажиров.

5 апреля стало известно, что российские авиакомпании смогут использовать 193 самолета для полета за рубеж. Из всего пула 148 самолетов — SSJ 100, остальные — иностранного производства, выкупленные РФ. Отмечалось, что в Россию летают 30 зарубежных авиакомпаний. В российский реестр переведено около 900 самолетов.