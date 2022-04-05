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    Россия сформировала пул из 193 самолетов для международных рейсов

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    Российские авиакомпании смогут использовать 193 самолета для полета за рубеж, пишет 5 апреля ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.

    Из всего пула 148 самолетов — SSJ 100, остальные — иностранного производства, выкупленные РФ. «Мы можем взять на себя обязательство перевезти 90 млн внутри России. Напоминаю: в прошлом году было 87,5 млн», — сообщил Савельев. Министр также отметил, что самолеты будут летать в те страны, которые смогут их принять.

    В Россию на данный момент летают 30 зарубежных авиакомпаний. В российский реестр переведено около 900 самолетов.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что с 9 апреля Россия возобновит авиасообщение с 52 «дружественными» странами, среди которых Аргентина, Индия и Китай.

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    Комментарии (9)

    Alex000
    Страховка похороны-то хоть будет покрывать?
    Главный спец по технике консервации
    193 честных самолёта на одну пятую суши - это успех!
    BobCat2
    Звездит министр. Было больше 100 млн… А в 2019 году (до ковида) ещё больше. Ожидаем падение авиаперевозок.
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