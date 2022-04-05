Россия сформировала пул из 193 самолетов для международных рейсов

Российские авиакомпании смогут использовать 193 самолета для полета за рубеж, пишет 5 апреля ТАСС со ссылкой на министра транспорта Виталия Савельева.



Из всего пула 148 самолетов — SSJ 100, остальные — иностранного производства, выкупленные РФ. «Мы можем взять на себя обязательство перевезти 90 млн внутри России. Напоминаю: в прошлом году было 87,5 млн», — сообщил Савельев. Министр также отметил, что самолеты будут летать в те страны, которые смогут их принять.

В Россию на данный момент летают 30 зарубежных авиакомпаний. В российский реестр переведено около 900 самолетов.

