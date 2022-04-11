Ericsson объявила об уходе из России

Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson объявил о прекращении бизнеса на территории России на неопределенный срок, 11 апреля сообщила компания на официальном сайте.



Поставки своей продукции в РФ мировой лидер в сфере решений для операторов связи остановил еще в конце февраля. На российском рынке телекоммуникаций доля его продукции составляла до 20 % .

«Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса на неопределенный срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — сообщает пресс-служба компании.