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    Ericsson объявила об уходе из России

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    Шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson объявил о прекращении бизнеса на территории России на неопределенный срок, 11 апреля сообщила компания на официальном сайте.

    Поставки своей продукции в РФ мировой лидер в сфере решений для операторов связи остановил еще в конце февраля. На российском рынке телекоммуникаций доля его продукции составляла до 20 %.

    «Ericsson обсуждает с клиентами и партнерами приостановку пострадавшего бизнеса на неопределенный срок. Приоритетом является обеспечение безопасности и благополучия сотрудников Ericsson в России, и они будут отправлены в оплачиваемый отпуск», — сообщает пресс-служба компании.

    Ранее сообщалось, что санкции ЕС не позволят госоператорам использовать оборудование Ericsson и Nokia.

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    Комментарии (29)

    Главный спец по технике консервации
    Пакеты между бсками пэйджер-джаны будут передавать. :)
    angel of death
    прощайте телефоны с выдвижными антенками =)
    Kruger
    Китайцы с америкосами потирают ручонки.
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