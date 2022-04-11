Илон Маск спросил пользователей, стоит ли превратить офис Twitter в приют для бездомных

Американский бизнесмен Илон Маск выступил с новым предложением относительно будущего Twitter: он придумал сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.
«Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все равно никто не появляется», — написал бизнесмен и создал опрос (цитата по РИА Новости). Подавляющее большинство подписчиков, принявших участие в опросе (чуть меньше двух миллионов), проголосовали за эту идею.
До этого Маск предложил дать галочку верификации обладателям платной подписки Twitter Blue.
Глава Twitter Параг Агравал проинформировал, что Маск решил не входить в совет директоров Twitter (он должен был официально стать членом совета директоров 9 апреля). «Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет», — отметил Агравал (цитата по РИА Новости).
4 апреля стало известно, что Илон Маск купил 9,2% ценных бумаг Twitter. После этого акции компании взлетели на 26%.