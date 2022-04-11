Илон Маск спросил пользователей, стоит ли превратить офис Twitter в приют для бездомных

«Переоборудовать штаб-квартиру Twitter в Сан-Франциско в приют для бездомных, там все равно никто не появляется», — написал бизнесмен и создал опрос (цитата по РИА Новости ). Подавляющее большинство подписчиков, принявших участие в опросе (чуть меньше двух миллионов), проголосовали за эту идею.

Американский бизнесмен Илон Маск выступил с новым предложением относительно будущего Twitter: он придумал сделать из головного офиса компании в Сан-Франциско приют для бездомных.

Глава Twitter Параг Агравал проинформировал, что Маск решил не входить в совет директоров Twitter (он должен был официально стать членом совета директоров 9 апреля). «Я думаю, это к лучшему. Мы всегда ценили и будем ценить вклад в нашу компанию от акционеров вне зависимости от того, являются они членами совета директоров или нет», — отметил Агравал (цитата по РИА Новости).



4 апреля стало известно, что Илон Маск купил 9,2% ценных бумаг Twitter. После этого акции компании взлетели на 26%.