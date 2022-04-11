Пробки в Петербурге превысили норму. На КАД — нестандартная ситуация

Загруженность дорог Петербурга утром 11 апреля достигла «красных» 7 баллов по шкале «Яндекса» несмотря на хорошую погоду. Обычно утренний максимум составляет 6 баллов.
Судя по «Яндекс.Карте», на КАД сегодня ситуация нестандартная. На севере наблюдается более длинная пробка, чем на юге перед вантовым мостом, где заторы бывают почти каждое утро. На внутреннем кольце перед съездом на «Сортавалу» пользователи сервиса поставили отметку о ДТП.
Сохраняется пробка на Невском проспекте, где на пересечении с Фонтанкой «Тойота» опрокинула фургон.