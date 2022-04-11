Пассажиров «Ласточки» из Петрозаводска, которая сломалась по пути в Петербург, развозили по домам на автобусах

«Пассажиравтотранс» в оперативном порядке выделил три пассажирских автобуса для того, чтобы люди, которые ехали на «Ласточке» из Петрозаводска, попали домой раньше утра 11 апреля.



Как сообщает пресс-служба ГУП в телеграм-канале, автобусы ждали пассажиров поезда на Ладожском вокзале. После чего их развезли в разные районы города.



«Фонтанка» писала, что поезд «Петрозаводск — Петербург» встал около семи вечера из-за технической неисправности на перегоне Ладва — Токари. Для того чтобы пассажиры все-таки попали в точку назначения, на станцию Токари направили резервный состав.

