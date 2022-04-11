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    Идеальная погода для гадюк. Они осматривают болота под Петербургом

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    Гадюки просыпаются уже массово. В выходные петербургский зоолог Павел Глазков встретил сразу трёх змей в государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленинградской области.

    «Обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное место зимовки змей: ведь сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. <...> На бугорке на солнышке разлеглись три изящные гадюки. Это моя первая находка нынешней весной! Змеи еще вялые. Поняв, что я не представляю опасности, они спокойно мне попозировали. Даже ни разу не зашипели на меня. Когда окончательно установится теплая погода, в этом месте можно одновременно встретить до нескольких десятков этих змей», — рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    В Ленинградской области встречается два вида змей: гадюка обыкновенная и уж обыкновенный, занесённый в Красную книгу Ленинградской области. Наши гадюки хоть и ядовиты (это одна из самых распространённых ядовитых змей на территории России), не агрессивны и стараются уползти от опасности. Подавляющее число случаев укусов произошли по вине самого человека. Не провоцируйте гадюк, и они вас не тронут, советует зоолог.

    Первых гадюк в Ленинградской области в этом году заметили в конце марта.

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