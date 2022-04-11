Идеальная погода для гадюк. Они осматривают болота под Петербургом

Гадюки просыпаются уже массово. В выходные петербургский зоолог Павел Глазков встретил сразу трёх змей в государственном природном заказнике «Коккоревский» во Всеволожском районе Ленинградской области.



«Обследовал высокий песчаный край верхового болота — характерное место зимовки змей: ведь сейчас скопления гадюк можно обнаружить именно в том месте, где они перезимовали. <...> На бугорке на солнышке разлеглись три изящные гадюки. Это моя первая находка нынешней весной! Змеи еще вялые. Поняв, что я не представляю опасности, они спокойно мне попозировали. Даже ни разу не зашипели на меня. Когда окончательно установится теплая погода, в этом месте можно одновременно встретить до нескольких десятков этих змей», — рассказывает Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

