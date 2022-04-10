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    МВД Франции: Ле Пен лидирует в первом туре после подсчета 50% голосов

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    Во Франции подсчитали половину голосов по итогам прошедшего 10 апреля первого тура президентских выборов.

    По данным МВД, после подсчета 50% глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,53% голосов. За ней идет действующий глава государства Эммануэль Макрон, у которого пока 26,67%. Именно им, судя по всему, предстоит встретится во втором туре. Стоит отметить, что экзитполы отдавали предпочтение именно Макрону.

    Согласно последним данным на 23:06 мск (54% подсчитанных голосов), у Ле Пен 27,29%, а у Макрона – 26,80%.

    Всего за президентский пост борются 12 кандидатов. Избирательные участки во Франции закрылись в 20:00 (21:00 по мск).

    Ожидается, что второй тур голосования состоится через две недели – 24 апреля.

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    Комментарии (21)

    stavrosmarauder
    Не дадут ей лидерства, США против
    Random_spb
    Вот бы в России когда-нибудь были бы обычные выборы. Даже не верится, что где-то в мире
    можно выбирать без фальсификаций..
    klapaucius
    Данные избиркома для 88% голосов:
    Макрон - 27.41% Ле-Пен - 24.90%
    https://www.resultats-elections.interieur.gouv.fr/presidentielle-2022/FE.html
    Во втором туре у Марин шансов нет.
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