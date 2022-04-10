МВД Франции: Ле Пен лидирует в первом туре после подсчета 50% голосов

Во Франции подсчитали половину голосов по итогам прошедшего 10 апреля первого тура президентских выборов.



По данным МВД, после подсчета 50% глава правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен лидирует с 27,53% голосов. За ней идет действующий глава государства Эммануэль Макрон, у которого пока 26,67%. Именно им, судя по всему, предстоит встретится во втором туре. Стоит отметить, что экзитполы отдавали предпочтение именно Макрону.



Согласно последним данным на 23:06 мск (54% подсчитанных голосов), у Ле Пен 27,29%, а у Макрона – 26,80%.