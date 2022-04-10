Экзитполы из Франции: Ле Пен и Макрон проходят во второй тур с минимальным отрывом

Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, говорят результаты экзитполов. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 по мск), идет подсчет голосов.



Как сообщает RFI вечером 10 апреля, претендующий на второй срок глава государства Эмманюэль Макрон набирает более 28% голосов избирателей. А его главный конкурент – Марин Ле Пен – получает 23-24% голосов. Будет второй тур. Всего за пост президента борются 12 кандидатов.

