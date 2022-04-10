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    Экзитполы из Франции: Ле Пен и Макрон проходят во второй тур с минимальным отрывом

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    Эмманюэль Макрон и Марин Ле Пен выходят во второй тур президентских выборов во Франции, говорят результаты экзитполов. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 по мск), идет подсчет голосов.

    Как сообщает RFI вечером 10 апреля, претендующий на второй срок глава государства Эмманюэль Макрон набирает более 28% голосов избирателей. А его главный конкурент – Марин Ле Пен – получает 23-24% голосов. Будет второй тур. Всего за пост президента борются 12 кандидатов.

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    Как уточняет агентство, эти цифры от социологических агентств собраны на сотнях участков и дают относительно точный прогноз окончательных итогов, ожидаемых после подсчета бюллетеней.

    Ле Пен, выступая перед сторонниками, уже заявила, что хочет быть «президентом для всех французов» и призвала всех сограждан поддержать ее вне зависимости от политических пристрастий и происхождения.

    Ожидается, что второй тур голосования состоится через две недели – 24 апреля.

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    Комментарии (2)

    xepnuminu
    украинцам плевать кто там будет праздновать их победу
    hal9000
    тете Марине опять Путин денег дал??
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