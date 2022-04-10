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    Турция объявила, что не пустит корабли НАТО в Черное море

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    Обнаруженные в Черном море мины вызывают подозрения, но конвенцию Монтрё Турция нарушать не будет и военные корабли, в том числе стран НАТО, в Черное море не пустит, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.

    «У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — цитирует ТАСС 10 апреля заявление Акара CNN Turk.

    Турция входит в НАТО с 1952 года.

    Ранее Минобороны России объявило о том, что в Черном море дрейфуют украинские мины. У турецких берегов трижды обнаруживали дрейфующие мины, их все уничтожили.

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    Комментарии (4)

    Главный спец по технике консервации
    Тут другое беспокоит. В свете обещаний поставки нацистам противокорабельных ракет. Выпустит ли корабли не наты?
    266374188
    странно,,,кто то сильно звиздит,,,про корабли нато,и в помине не было))))))))))))))))))в заявлении))))))))))
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