Турция объявила, что не пустит корабли НАТО в Черное море

Обнаруженные в Черном море мины вызывают подозрения, но конвенцию Монтрё Турция нарушать не будет и военные корабли, в том числе стран НАТО, в Черное море не пустит, заявил министр обороны страны Хулуси Акар.



«У нас есть подозрение на предмет умышленного появления мин. Возможно, они были выпущены в рамках некоего плана оказать на нас давление с тем, чтобы пропустить в Черное море минные тральщики НАТО. Но мы привержены правилам Монтрё и не пропустим военные корабли в Черное море, как и не допустим втягивания Черного моря в войну», — цитирует ТАСС 10 апреля заявление Акара CNN Turk.

