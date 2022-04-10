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    В съемной петербургской квартире нашли химическую лабораторию. В ней производили наркотики килограммами

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    Лаборатория по производству синтетических наркотиков уместилась в съемной квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Её предполагаемый организатор задержан.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 апреля, двумя днями ранее полицейские нанесли визит в квартиру в доме на Муринской дороге. На съемной жилплощади приезжий из 47-го региона оборудовал нарколабораторию.

    «Полученное наркотическое средство злоумышленник сбывал путем оборудования тайников-закладок в различные магазины, расположенные в теневом секторе сети Интернет», — уточнили в ведомстве.

    Задержан 41-летний мужчина. В ходе осмотра изъято 1,2 кг синтетического наркотика, лабораторная посуда и оборудование, 3 магнитных мешалки, вакуумный насос, защитные маски, перчатки, электронные весы, 8 канистр с химическими реактивами.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ.

    Также полиция побывала в двух квартирах в Полюстрово, откуда вынесли 2 кг растительных наркотиков.

    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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    Комментарии (1)

    zlopopik
    Минус один барыга. А сколько их еще живет пока?
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