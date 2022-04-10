В съемной петербургской квартире нашли химическую лабораторию. В ней производили наркотики килограммами

Лаборатория по производству синтетических наркотиков уместилась в съемной квартире в Красногвардейском районе Петербурга. Её предполагаемый организатор задержан.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 10 апреля, двумя днями ранее полицейские нанесли визит в квартиру в доме на Муринской дороге. На съемной жилплощади приезжий из 47-го региона оборудовал нарколабораторию.



«Полученное наркотическое средство злоумышленник сбывал путем оборудования тайников-закладок в различные магазины, расположенные в теневом секторе сети Интернет», — уточнили в ведомстве.

