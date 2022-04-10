Из квартир в Полюстрово вынесли более 2 кг наркотиков. Предполагаемые закладчики задержаны

Более двух килограммов растительного наркотика вынесли из квартир в Красногвардейском районе. В незаконном обороте запрещенного заподозрили 27-летнюю петербурженку и 32-летнего уроженца Новгородской области.
Об изъятии веществ сообщает 10 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оперативные мероприятия прошли накануне. «По предварительной версии, злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ среди своих знакомых, а также путем закладок через интернет-магазины, расположенные в теневом секторе сети «Интернет» и с помощью мессенджера», — уточнили в ведомстве.
По данным «Фонтанки», силовики нанесли визиты в две квартиры, расположенные в соседних домах на улицах Бестужевской и Маршала Блюхера. Изъяты весы, упаковочный материал, устройства мобильной связи, растительные наркотики массой более 2 кг.
Возбуждены уголовные дела о хранении и покушении на сбыт наркотических средств.
В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина задержан на двое суток, в прошлом его судили за хулиганство и кражу.