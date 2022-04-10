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    Из квартир в Полюстрово вынесли более 2 кг наркотиков. Предполагаемые закладчики задержаны

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    Более двух килограммов растительного наркотика вынесли из квартир в Красногвардейском районе. В незаконном обороте запрещенного заподозрили 27-летнюю петербурженку и 32-летнего уроженца Новгородской области.

    Об изъятии веществ сообщает 10 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Оперативные мероприятия прошли накануне. «По предварительной версии, злоумышленники занимались распространением запрещенных веществ среди своих знакомых, а также путем закладок через интернет-магазины, расположенные в теневом секторе сети «Интернет» и с помощью мессенджера», — уточнили в ведомстве.

    По данным «Фонтанки», силовики нанесли визиты в две квартиры, расположенные в соседних домах на улицах Бестужевской и Маршала Блюхера. Изъяты весы, упаковочный материал, устройства мобильной связи, растительные наркотики массой более 2 кг.

    Возбуждены уголовные дела о хранении и покушении на сбыт наркотических средств.

    В отношении женщины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина задержан на двое суток, в прошлом его судили за хулиганство и кражу.

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    Комментарии (1)

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    Знаний нет, мозгов нет. Обычный ЩИК(расстановщик водяры на полках дикси, плиточник, погонщик газели(ивеко...) и почее прочее. А так денежков хочеца и шоб у тебе усе было а тебе за это ничего небуло.
    Из населения россии сляпали неконкурентоспособную массу которая не может конкурировать на рынке труда из-за очень качественного российского образования и помалкивают об этом.
    А ведь мог бы ремонтировать асфальт в бригаде и как честный человек закончить от боярки.
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