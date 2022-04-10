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    Запуск производства лекарства от коронавируса «МИР 19» потребовал почти 400 млн рублей

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    Правительство России профинансирует запуск производства препарата от коронавируса «МИР 19». На эти цели будет выделено 387 млн рублей, сообщили в пресс-службе кабинета премьера Михаила Мишустина.

    Как говорится в опубликованном 10 апреля сообщении, деньги будут направлены на усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата. Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты. Это особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.

    Как писала «Фонтанка», «МИР 19» был зарегистрирован Минздравом еще в декабре 2021 года. Он предназначен как для профилактики, так и для лечения коронавируса. Побочных эффектов в ходе исследований, которые проходили и в Петербурге, не обнаружили. Подробнее об «антидоте Скворцовой» читайте здесь.

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    Комментарии (4)

    261182581
    Ловля блох продолжается...
    265055770
    А как же арбидол? Неужели уже не помогает?
    Лёха Петров
    спецоперация спецоперацией, а попил бабла по расписанию
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