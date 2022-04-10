Запуск производства лекарства от коронавируса «МИР 19» потребовал почти 400 млн рублей

Правительство России профинансирует запуск производства препарата от коронавируса «МИР 19». На эти цели будет выделено 387 млн рублей, сообщили в пресс-службе кабинета премьера Михаила Мишустина.
Как говорится в опубликованном 10 апреля сообщении, деньги будут направлены на усовершенствование технологических линий, необходимых для массового производства препарата. Технологическое обновление позволит выпускать новые противовирусные препараты. Это особенно важно в условиях угрозы появления новых штаммов коронавируса.
Как писала «Фонтанка», «МИР 19» был зарегистрирован Минздравом еще в декабре 2021 года. Он предназначен как для профилактики, так и для лечения коронавируса. Побочных эффектов в ходе исследований, которые проходили и в Петербурге, не обнаружили. Подробнее об «антидоте Скворцовой» читайте здесь.