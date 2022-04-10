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    Москалькова рассказала об очередном обмене пленными с Украиной. В Россию вернулись сотрудники Росатома и военные

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    Россия и Украина провели новый обмен пленными, на Родину вернулись атомщики и военные. Об этом 10 апреля рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    «Вчера вечером состоялся очередной обмен российско-украинскими пленными. Среди них четыре сотрудника Росатома и наши доблестные военнослужащие. Сегодня ранним утром они приземлились на российской земле. Скоро их увидят родные и близкие!!!» – говорится в записи в ее телеграм-канале.

    Накануне омбудсмен сообщила об освобождении 14 российских моряков из порта Мариуполя, а также 32 водителей-дальнобойщиков.

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