Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков из порта Мариуполя

Омбудсмен сообщила об этом 9 апреля в своем телеграм-канале.
«Буквально сейчас пришла радостная новость. Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала Москалькова.
Она утверждает, что украинские военные удерживали моряков с 24 февраля: «Выход в море был заминирован, у ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости».