    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 2

    6 м/с, южн

    747мм

    65%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Москалькова сообщила об освобождении 14 российских моряков из порта Мариуполя

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала об освобождении 14 членов экипажа судна «Азов Конкорд», которых удерживали в порту Мариуполя.

    Печать

    Омбудсмен сообщила об этом 9 апреля в своем телеграм-канале.

    «Буквально сейчас пришла радостная новость. Благодаря слаженным действиям российских военнослужащих 14 моряков с гражданского судна «Азов Конкорд» освобождены и эвакуируются в безопасное место нашими военнослужащими», — написала Москалькова.

    Она утверждает, что украинские военные удерживали моряков с 24 февраля: «Выход в море был заминирован, у ребят отобрали телефоны, ноутбуки, документы, были проблемы с питанием и обеспечением предметами первой необходимости».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний