Кардиолог назвал полезные утренние привычки, которые на самом деле убивают сердце

После пробуждения организму нужно немного времени на перенастройку Фото: Тимофей Калмаков / 59.RU Поделиться Поделиться





Кто-то встает рано, другие вскакивают буквально за несколько минут до выхода на работу, но у каждого есть свои утренние правила, ритуалы и привычки. Но не все из них, даже те, которые мы называем полезными, хорошо влияют на наше сердце.

Как и все в нашем мире, любая привычка имеет свои плюсы и минусы. Какой стороной повернется медаль, зависит от времени и особенностей ее применения, считает врач-кардиолог, сомнолог. Он назвал «Доктору Питеру» полезные и неполезные утренние привычки.

Александр Казаченко — врач-сомнолог, кардиолог СМ-Клиника в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук.



— Мы рабы наших привычек, потому что когда-то они были для нас важны и приносили определенную пользу, — считает врач-кардиолог, сомнолог Александр Казаченко. — Тем не менее полезно время от времени проводить ревизию своих привычек, включать критическое мышление и отказываться от тех, которые уже не работают или просто наносят вред.

Утренняя зарядка

— Плюсов у этого ритуала очень много: дисциплинирует, повышает уровень серотонина и бодрости — дает команду мозгу, что наступил день, — рассказывает врач-кардиолог Александр Казаченко. — В конце концов зарядка помогает поддерживать свою физическую форму. Но и без минусов не обошлось. Если вы никогда не блистали спортивными талантами — организм нужно приучать к зарядке постепенно, начиная с малого. А если вы не выспались, то интенсивная физическая нагрузка после пробуждения может «ударить» по сердечно-сосудистой системе. Скачки пульса и артериального давления повышают шансы на инсульт или инфаркт. Особенно у немолодых людей.

Обливание холодной водой



— Здесь ситуация та же, что и с утренней зарядкой, — поясняет эксперт. — Плюсов обливания холодной водой — масса: бодрость, закаливание, гигиена. Но если вы новичок в этом деле, чрезмерный энтузиазм может сыграть с вами злую шутку. В особенности, если вы страдаете от повышенного артериального давления или проблем с сосудами.

Резкий подъем

— Кто служил, знает, что в армии подняться и одеться нужно за минуту. Но кроме возможной экономии времени ничего положительного в этом нет, — говорит кардиолог Казаченко. — После пробуждения нашему организму нужно немного времени на перенастройку.

При резком подъеме сосуды могут не успеть адекватно отреагировать и равномерно распределить кровь по организму. Как итог крови может не хватить мозгу, из-за чего он попросту «отключится».

Последствия могут быть очень печальными, признает кардиолог.

— В лучшем случае человек испытает головокружение, а в худшем — потеряет сознание и упадет, причем не обязательно удачно, — говорит эксперт. — Поэтому после пробуждения дайте себе пару минут понежиться, потом присядьте на кровать, потянитесь и только тогда начинайте свой новый день.



Чтение или просмотр новостей за завтраком

— Чтение новостей чаще всего вызывает у нас негативные эмоции и неминуемо повышают уровень стресса, — предупреждает врач-кардиолог. — Тут самое время вспомнить фразу «все болезни от нервов». И кардиология здесь не исключение. На фоне стресса у человека повышается артериальное давление и пульс. А хронический стресс и вовсе является одним из ключевых факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтом осознано «взвинчивать» себя и маниакально вчитываться в новости по утрам — точно плохая идея.

Утро без завтрака

— Пропуск завтрака многими воспринимается как один из способов сэкономить время, — рассказывает Александр Казаченко. — Однако такой подход идет рука об руку с риском набора лишних килограммов. А избыточный вес — это еще один мощный фактор риска повышенного давления, синдрома обструктивного апноэ во сне, сахарного диабета, инфарктов и инсультов.

Курение, особенно натощак

— Курение само со себе не слишком полезная привычка (хотя курящие люди и не всегда с этим соглашаются), — считает врач-кардиолог. — Никотин повышает выработку соляной кислоты, необходимой для пищеварения. Если же в этот момент желудок пуст, соляная кислота становится агрессивным фактором, повышающим риски образования язвы, а при худшем раскладе — и онкологического заболевания.



Отсроченный подъем

— Проснувшись утром раньше положенного, легко почувствовать себя властелином мира, — говорит врач-кардиолог, сомнолог Александр Казаченко. — Сначала человек выключает первый будильник, потом второй, а за ним и третий. Плюс здесь только один — моральное удовлетворение от веры в иллюзию постепенного пробуждения. В реальности же никакой пользы в отсроченном подъеме нет. Это яркий признак недосыпа. А еще у него есть косвенный минус: если рядом с вами человек с чутким сном и нелюбовью к звуку будильника — всегда есть шанс получить еще и испорченное настроение от утреннего конфликта с близким.

Хронический недосып снижает продуктивность человека, негативно влияет на работу всего организма, а порой и способен сильно укоротить жизнь.

— Признак хорошего сна — это когда человек просыпается без будильника. Или же с будильником, но без желания разбить его. А также когда в течение дня удается сохранять бодрость, а не постоянно хочется бороться с желанием уснуть, — объясняет врач-сомнолог. — Если утром вы бесконечно переводите будильник, а днем пьете кофе или энергетики — скорее всего, со сном у вас проблема.



Исследования показывают, что люди, недосыпающие свою индивидуальную норму (а это — от 6 до 8 часов), сильнее других подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний, и имеют печальную склонность быстрее покидать этот мир из-за инфарктов и инсультов.

— Так что к решению проблемы есть смысл приступить как можно скорее. Например, начав с пересмотра режима и более раннего отхода ко сну, — советует эксперт. — Если же вы спите достаточно, но не чувствуете себя бодрым, обратитесь к врачу! Вероятно, у вас есть заболевания, влияющие на эффективность сна:

лишний вес и храп даже при быстром засыпании могут свидетельствовать о синдроме обструктивного апноэ во сне. При этой патологии у спящего человека дыхание или резко сокращается, или полностью останавливается на какое-то время;

неприятные ощущения в ногах по вечерам или их подергивание во сне говорят о невралгическом расстройстве — синдроме беспокойных ног. — Помните, что сон — это невероятно важная часть нашей жизни, — предупреждает Александр Казаченко. — Если проблемы со сном длятся дольше месяца и самостоятельно побороть их не удается, следует обратиться к специалисту. Только врач сможет разобраться во всех нюансах проблемы и подобрать правильное, эффективное и безопасное для здоровья лечение.