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    В трубу на Замшиной врезали новые 14 метров. Вечер в ближайших домах должен быть тёплым

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    «Теплосеть Санкт-Петербурга» отчиталась о завершении ремонта трубы, которая прохудилась в Калининском районе в ночь на 9 апреля. От неё зависит температура батарей в восьми домах.

    Как сообщили «Фонтанке» в компании, ремонт на Замшиной, 52/2, где ночью клубился пар, закончили по графику в шесть часов вечера. Бригада заменила 14 метров трубы, после диагностики новый участок подключили к сети.

    Со своей стороны теплоэнергетики закончили работы, отопление переведено в штатный режим.

    «При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — подсказывают в «Теплосети» адресатам жалоб, тем, у кого из крана по-прежнему бежит только холодная вода.

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    Комментарии (2)

    Alex000
    Эвон как замшело всё на Замшином.
    nawuha
    ул. Замшина
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