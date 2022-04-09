В трубу на Замшиной врезали новые 14 метров. Вечер в ближайших домах должен быть тёплым

«Теплосеть Санкт-Петербурга» отчиталась о завершении ремонта трубы, которая прохудилась в Калининском районе в ночь на 9 апреля. От неё зависит температура батарей в восьми домах.



Как сообщили «Фонтанке» в компании, ремонт на Замшиной, 52/2, где ночью клубился пар, закончили по графику в шесть часов вечера. Бригада заменила 14 метров трубы, после диагностики новый участок подключили к сети.

Со своей стороны теплоэнергетики закончили работы, отопление переведено в штатный режим.

«При отсутствии ГВС или теплоснабжения в здании необходимо обращаться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — подсказывают в «Теплосети» адресатам жалоб, тем, у кого из крана по-прежнему бежит только холодная вода.